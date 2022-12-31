Воєнна розвідка заявила про критичну ситуацію з озброєнням у росіян. Фото:

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Країна-агресор російська федерація незабаром зіткнеться з серйозною проблемою у виді дефіциту озброєння.

З початку повномасштабного вторгнення окупанти обмежили обмежила кількість використання боєприпасів втричі. Ворог не розраховував на довготривалу війну й з початку повномасштабного вторгнення використовував дуже великі обсяги боєприпасів щоденно. Водночас ця цифра вже впала до 19−20 тис. одиниць на добу, хоча росіяни починали з 60 тис. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов 31 грудня заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, навесні противник зіштовхнеться з дефіцитом боєприпасів.

росія дуже скоро зіштовхнеться з тим, що вони можуть розраховувати лише на свій залишок, власні виробничі потужності та те, що вони зможуть дістати закордоном, однак це ні на що не вплине. До березня вони прийдуть в критичний стан, — зазначив він.

Також Буданов розповів, що українські військові не мали б чим стріляти по ворогу, якби не допомога Україні в березні. Проблему з нестачею боєприпасів у воєнній розвідці вважають гострішою, ніж нестачу бойової техніки.

Нагадаємо, українські розрахунки американських гаубиць М777 почали використовувати на фронті спеціальні захисні сітки. Екрани-сітки розгортаються над гаубицею і призначені для перехоплення баражуючих боєприпасів або вибухових речовин, які скидаються з безпілотників.