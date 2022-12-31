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Російські найманці втекли з Луганщини, фото: «Еспресо»

Група озброєних «зеків-вагнерівців» втекла з Луганщини до рф — деталі

31 гру 2022, 17:57
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У рф розшукують шістьох озброєних ув’язнених, завербованих до лав приватної військової компанії «Вагнер».





Орієнтування на їх пошук розвішані у закладах прикордонної з Україною Ростовської області, повідомляє місцеве видання DonDay.ru.

Зазначається, що ці ув’язнені у період з 21 по 22 грудня втекли з території «навчального центру» групи «Вагнера» у Луганській області.

Серед них:

  • троє громадян Узбекистану;
  • громадянин росії;
  • громадянин білорусі;
  • громадянин Киргизії.

Усі шестеро озброєні та небезпечні, — наголошує видання.

Зазначається, що розшукувані можуть перебувати на території ростовської області рф.

Джерело: DonDay.ru


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