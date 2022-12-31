На Херсонщині двоє дітей отримали тяжкі поранення під час російського обстрілу

Рашисти продовжують обстрілювати Херсонщину, фото: ТАСС

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Ракурс

На Херсонщині двоє дітей були тяжко поранені в ході російського артилерійського обстрілу.

Про це сьогодні, 31 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи. На вулиці знаходилися двоє дітей — 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення, — зазначив Янушевич.

Дітей доправили до лікарні, наразі лікарі в операційній борються за їхні життя.

Нагадаємо, рашисти сьогодні також здійснили масштабний ракетний обстріл України.