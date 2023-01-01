Московити влучили в об’єкт інфраструктури на Київщині

https://racurs.ua/ua/n178396-moskovyty-vluchyly-v-obiekt-infrastruktury-na-kyyivschyni.html

Ракурс

Внаслідок атаки Київщини у новорічну ніч є пошкодження об'єкту інфраструктури.

Про це 1 січня повідомив очільник області Олексій Кулеба.

По області було запущено майже три десятки безпілотників. Попередньо, люди не постраждали. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби.

Чи це приліт, чи падіння уламків — не кажуть. Росіяни цілили в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Уранці 1 січня у Києві рух поїздів «червоною» лінією метро здійснюється від «Академмістечка» до «Арсенальної». На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі на уламки ракети, повідомляє КМДА.

Раніше очільник Нацполіції Київщини показав уламки дрона-камікадзе, який вночі летів на Київ. Росіяни залишили на ньому «привітання». Його уламки впали на спортивному майданчику.

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136», повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У новорічну ніч російські окупанти залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла. Рашисти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання були центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села.