Вибухи пролунали у Курську і Воронезькій області - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n178456-vybuhy-prolunaly-u-kursku-i-voronezkiy-oblasti-rosiyi-zmi.html

Ракурс

Вибух у Курську пролунав пізно ввечері у понеділок, 2 січня. Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

Звук гучного вибуху чули у районі Залізничного округу та Муринівки. Повідомлялося про «один хлопок, але голосно». Також місцеві мешканці вказували про три пожежні машини, які прямували у бік Підшипзаводу.

Окрім цього, вибухи сталися у місті Розсош, що у Воронезькій області. Ймовірно, територію росії атакував безпілотник. Одразу після вибухів окупанти заявили, що це робота ППО.

Раніше у російській Бєлгородській області влада заявила нібито про обстріл села. Там 30 грудня у Шебекінському міському окрузі місцева влада повідомила про «прильоти» та про обстріл підприємства.

Нагадаємо, 27 грудня в Курській області на міні підірвалися двоє співробітників прикордонного управління ФСБ, які їхали на БТР.