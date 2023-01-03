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Ракурс
Україна створила дешевший американський аналог цифрової системи управління військами

Україна створила дешевший американський аналог цифрової системи управління військами — WSJ

3 січ 2023, 22:29
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Україна створила імпровізовану розвідувальну мережу для координації бойових підрозділів на полі бою, вона виявилася дешевшою за американський аналог, на створення якого Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів.





Імпровізована мережа Києва з безпілотників, бійців і зброї, пов’язаних через супутниковий зв’язок і спеціальне програмне забезпечення, дає солдатам рівень розвідки, координації та точності, який дозволяє маневрувати навколо масивних, але незграбних дій армій росії, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських спеціалістів цифрової сфери.

Успіх України у створенні на ходу віртуальної системи управління є цінним уроком для Заходу, зокрема щодо необхідності експериментувати та залучати невійськових експертів.

Україна створила недорогу версію того, на що Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів: винищувачі, розвідувальні дані та зброя, об'єднані в цифрову мережу, — йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

У тексті зазначається, що, зокрема, імпровізована київська мережа безпілотників, винищувачів і зброї, пов’язаних через супутниковий зв’язок і спеціальне програмне забезпечення, надає військовим перевагу в рівні інтелекту, координації та точності порівняно з «незграбною армією росії».

Одним з елементів успіху України в інноваціях є те, як різні військові частини та українські технологічні компанії працюють над власними новими військовими технологіями, а підхід «знизу вгору» часом більше нагадує низку гаражів у Кремнієвій долині.

Джерело: Ракурс


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