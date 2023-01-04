Споживання електроенергії в Україні зросло. Фото:

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Споживання електроенергії в Україні почало зростати у середу, 4 грудня.

До цього призвело поступове зниження температури та активізація роботи бізнесу після святкових днів. Зараз енергетики довели до всіх областей ліміти споживання, які діють з 8.00 до 24.00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних відключень. Про це 4 січня повідомила прес-служба «Укренерго».

За інформацією енергетиків, російські окупанти знову обстріляли об'єкти розподільчих мереж у прифронтових регіонах на сході країни. Ремонтувати мережі почнуть після того, як на це відповідні дозволи дадуть військові.

Також повідомляється, що українська енергосистема зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак противника, що призвело до масштабних пошкоджень об'єктів генерації та магістральних мереж. Пройде багато часу та витратиться багато коштів, поки система відновиться.

В «Укренерго» закликали українців розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово.

Нагадаємо, 1 січня в «Укренерго» заявляли, що додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості.