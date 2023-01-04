Мавпа з ракетами - путін відправив фрегат з "Цирконами" у похід двома океанами

https://racurs.ua/ua/n178512-mavpa-z-raketamy-putin-vidpravyv-fregat-z-cyrkonamy-u-pohid-dvoma-okeanamy.html

Ракурс

Бункерний дід, воєнний злочинець і президент росії володимир путін по відеозв’язку взяв участь 4 січня у церемонії виходу на бойову службу фрегата «Адмірал Горшков».

Він озброєний гіперзвуковим ракетним комплексом «Циркон».

За словами путіна, цей комплекс «не має аналогів».

Упевнений: таке потужне озброєння дозволить надійно захистити росію від потенційних зовнішніх загроз, сприятиме забезпеченню національних інтересів нашої країни, — сказав кремлівський коротун.

Фрегат вирушив у морський похід Атлантичним та Індійським океанами, а також Середземним морем, розповів під час церемонії міністр оборони рф сергій шойгу.

На росії вихваляються, що «Адмірал Горшков» здатний завдавати точкових ударів по «противнику на морі і на суші», а ракети «Циркон» можуть «гарантовано долати будь-які сучасні перспективні системи протиповітряної та протиракетної оборони».

Основні зусилля бойового походу будуть зосереджені на протидії загрозам росії, спільному з дружніми країнами підтримці регіонального миру та стабільності, — додав Шойгу.

За його словами, екіпаж фрегата під час навчань відпрацьовуватиме застосування гіперзвукової зброї та крилатих ракет великої дальності.

Фрегат «Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков» — головний корабель проекту 22350, повідомляється на сайті міноборони рф. Фрегат увійшов до складу Військово-морського флоту росії у середині 2018 року. Основна ударна зброя корабля — ракетний комплекс «Калібр-НК».

«Циркон» — протикорабельна гіперзвукова ракета. Вона може розвивати швидкість понад 9,5 тис. км на годину. Її випробування розпочалися у липні 2021 року, у них брав участь «Адмірал Горшков». У липні 2022 року Володимир Путін повідомляв, що фрегат стане першим носієм «Цирконів».

У жовтні 2021 року путін заявляв, що терористична федерація випередила США у розробці гіперзвукової зброї. Він також казав, що розробка такої зброї стала «вимушеною відповіддю» на дії Заходу.