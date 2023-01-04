"Слуга" Трухін не прийшов на суд у справі про пропозицію хабаря патрульному - що сталося

https://racurs.ua/ua/n178515-sluga-truhin-ne-pryyshov-na-sud-u-spravi-pro-propozyciu-habarya-patrulnomu-scho-stalosya.html

Ракурс

Підготовче засідання суду у справі про пропозицію нардепом Олександром Трухіним хабаря патрульному перенесли через захворювання підозрюваного на Covid-19.

Нардеп не з’явився у суд, повідомляє «Суспільне». Його захисник Олег Щевич повідомив, що нардеп захворів на коронавірус, про що свідчить лікарняний лист і це стало підставою для перенесення засідання на іншу дату.

Прокурор у справі зазначив, що відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу участь у підготовчому судовому засіданні є обов’язковою підозрюваного.

22 грудня 2022 року стало відомо, що нардепа Олександра Трухіна, який намагався відкупитися від патрульних після ДТП у серпні 2021 року, судитимуть. За даними слідства, Трухін запропонував поліцейським «неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тис. грн без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП».

Нагадаємо, що відео з натільної камери правоохоронця, на якому чути, як нардеп зі «Слуги народу» пропонує патрульному гроші, оприлюднили українські ЗМІ.

Справа Трухіна

ДТП, у якому звинувачують нардепа Трухіна, сталася 23 серпня 2021 року під Києвом, постраждали шестеро людей. Одразу після аварії ЗМІ повідомили, що водієм Audi A8, який скоїв дорожню пригоду, що зачепила три авто, був Трухін. Також лунали припущення, що він міг бути за кермом в нетверезому стані та намагався уникнути відповідальності. Частина ЗМІ видалила новини про ймовірну причетність Трухіна до ДТП.

Нардеп спочатку відмовився від спілкування з журналістами, а його колеги по фракції на камери оминали цю тему. Згодом Трухін підтвердив свою участь у ДТП, але сказав, що розповідати деталі йому заборонили слідчі.

1 лютого 2022 року «Українська правда» опублікувала власне розслідування резонансної події з відеопідтвердженнями того, що Трухін намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським, обіцяв «домовитися» з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і тричі відмовився здати тест на алкоголь.

2 лютого Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через пропозицію Трухіним хабаря співробітнику поліції. Того ж дня нардеп визнав, що намагався втекти з місця ДТП та заявив, що готовий скласти мандат.

21 лютого стало відомо, що фракція «Слуга народу» почала збір підписів щодо виключення Трухіна зі свого складу.

25 серпня Дарницький райсуд Києва оштрафував на 850 грн помічника депутата Полтавської облради Віктора Склему, який у серпні 2021 року їхав у машині разом із Трухіним і взяв на себе провину в ДТП.