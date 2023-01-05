росіяни мріють втекти на війну в Сирію після зустрічі з ЗСУ. Фото:

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Російські окупанти мріють втекти на війну в Сирію, бо на фронті українські військові влаштовують їм справжнє пекло.

Один із кадрових військових рф, маючи досвід участі у сирійській війні, він розраховував на легкі перемоги і в Україні. Про це свідчить нова телефонна розмова російського десантника з дружиною, яку 5 січня опублікувала Служба безпеки України.

Окупант розповідає росіянці, що відразу зрозумів свою помилку після того, як його підрозділ отримав на горіхи від ЗСУ на Запорізькому напрямку. Заявив, що заздрить бійцям, які служитимуть у Сирії.

Иванычу за*бись — в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию, — розповідає він.

Ворожий солдат незадоволений, що йому разом із залишками східного воєнного округу доведеться протистояти ЗСУ, які методично знищують елітні десантно-штурмові війська рф. Сам десантник визнає, що їхня розвідка не працює, а в українських захисників кращі і екіпіровка, і озброєння.

Нас просто кидают против артиллерии, пехоту… Нам сказали: в деревню зашли там что-то 20 человек. Заехать надо, выкинуть их. Мы поехали, а там четыре танка и пехотных х*ева гора… мы даже до деревни не смогли доехать, нас раз*бали по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось, — йдеться у розмові.

Нагадаємо, з перехоплених розмов окупантів випливає, що серед загарбників дуже багато дезертирів, які відмовляються йти у бій проти Сил оборони. Також вороги обурені й здивовані, що їм доводиться воювати лише з автоматами, а розхваленої російською пропагандою нової техніки рф не видно.