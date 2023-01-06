Аварійні відключення можуть повернутися — в уряді розповіли деталі

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Аварійні відключення електроенергії можуть повернутися у разі похолодання та нових ракетних ударів армії воєнних злочинців росії. Про це попередив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 січня.

З його слів, тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило протягом новорічних свят не застосовувати в Україні відключень електроенергії. Проте вже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові та Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень.

Відсьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться. Окрім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень, — попередив прем'єр.

Нагадаємо, «Укренерго» зазначили, що 6 січня в Україні продовжує зростати споживання електроенергії через поступове зниження температури. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють із 8.00 до 23.00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.