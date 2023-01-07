Агент рф провів понад 120 одиниць техніки окупантів по Сумщині в напрямку Києва

https://racurs.ua/ua/n178598-agent-rf-proviv-ponad-120-odynyc-tehniky-okupantiv-po-sumschyni-v-napryamku-kyieva.html

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Провів понад 120 одиниць техніки окупантів по території Сумщини в напрямку Києва — судитимуть агента росії.

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом державної зради та зберігання бойових припасів (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення військовослужбовців рф в Україну на власному автомобілі супроводжував колони техніки окупантів по території Сумської області.

Загалом обвинувачений встиг провести понад 120 одиниць ворожої техніки.

Після звільнення Сумщини від окупантів чоловік продовжив співпрацювати із представником зс рф.

Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою одного з месенджерів передавав своєму куратору координати військових об'єктів.

Завдяки небайдужим сусідам та камерам відеоспостереження агента викрили. У серпні правоохоронці затримали його.