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Ракурс
Російські окупанти розстріляли військових, які хотіли здатися в полон Україні, фото: e-news

Росгвардійці на Запоріжжі розстріляли окупантів, які хотіли здатись у полон — деталі

8 січ 2023, 20:17
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Рашисти для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв в своїх рядах на Запорізькому напрямку задіяли підрозділи росгвардії (внутрішніх військ рф).





Про це сьогодні, 8 січня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, у Запорізькій області поблизу тимчасово окупованого села Чистопілля представники росгвардії розстріляли шість військових рф, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України.

Зазначається, що цей інцидент стався 5 січня.

Також за інформацією Генштабу, ворог, з метою дискредитації українського військового керівництва, поширює дезінформацію про нібито підготовку вогневого ураження Силами оборони України медзакладів Луганщини, де проходять лікування поранені окупанти.

Джерело: Ракурс


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