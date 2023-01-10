Армія рф на 75% скоротила артобстріли. Фото:

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Артилерійські обстріли російських окупантів на деяких ділянках фронту в Україні скоротилися до 75%.

Українська влада та американські чиновники поки шукають цьому пояснення. Країна-агресор або почала відчувати брак боєприпасів, або це є частиною ширшої переоцінки тактики перед лицем успіхів контрнаступів Збройних сил України. Про це 10 січня повідомляє CNN із посиланням на американських та українських офіційних осіб.

За інформацією медіа, знищення кількості ворожих артударів має нелінійний характер. Бо трапляється так, коли ворог випускає набагато більше снарядів, ніж раніше. Така інтенсивність спостерігається поблизу Бахмута, Кремінної та Херсона.

Американські джерела повідомили журналістам, що російські обстріли в середньому знизилися з 20 тис. до 5 тис. снарядів на день. Українська влада повідомила про скорочення обстрілів з 60 тис. до 20 тис. на день.

На думку американської та української сторін, різке зниження артилерійського вогню може свідчити про ослаблення російських позицій на полі бою. Крім того, це пов’язано з посиленням військової підтримки України країнами Заходу.

Нагадаємо, воєнна розвідка України повідомляла, що окупанти зараз вистрілюють за добу близько 20 тис. снарядів, тоді як на піку кілька місяців тому витрачали близько 60 тис. за добу. Фахівці ISW припускали, що дефіцит снарядів може перешкодити росіянам найближчим часом організувати серйозний наступ на якійсь ділянці фронту.

Джерело: CNN