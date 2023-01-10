Знищення групи «вагнерівців» у Соледарі показали на відео. Фото:

https://racurs.ua/ua/n178719-znyschennya-grupy-vagnerivciv-u-soledari-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують безславно гинути при спробах штурму міста Соледар у Донецькій області.

ЗСУ успішно ліквідували групу російських найманців ПВК «Вагнера». Ворога знищили, коли ті висунулись на штурм міської промзони. Відео аеророзвідки тактичної групи «Карпати» 10 січня опублікував журналіст Юрій Бутусов у YouTube.

За його інформацією, загибель групи ворогів зафіксували 3 січня. На кадрах видно удар та вибухи, які призвели до смерті загарбників.

Нагадаємо, бойові дії в місті Соледар зараз є чи не найважчими для українських оборонців на східному фронті. Лише за останню добу це місто російські окупанти обстріляли 86 разів із різноманітної артилерії.

У ЗСУ заявляли, що українські військові працюють на максимальне виснаження військ біля Соледара й роблять усе можливе, щоб навіть мінімальні тактичні успіхи ворога стали його поразкою.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 10 січня заявила, що бої за утримання Соледару дуже важкі. Ворог, попри дуже великі втрати, продовжує штурм міста. Підступи до позицій оборонців Соледара густо усіяні тілами ліквідованих росіян.