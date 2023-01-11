Після овації Дуді медведєв волає, що поляки захопили Львів

дмитро мєдведєв, екс-президент рф. впевнений, що поляки захоплять Львів і перейменують його на Лемберг.

Колишній президент росії, а нині заступник голови тамтешнього Радбезу нервово відреагував на новину про те, що Польща збирається передати Україні танки «Леопард», а також на зустріч президентів України, Польщі та Литви у Львові (це був формат саміту президентів країн Люблінського трикутника — України Володимира Зеленського, Польщі Анджея Дуди та Литви Гітанаса Науседи).

Про танки медведєв заявив, що це «залізо», яке незабаром стане «іржавим брухтом», і воно, мовляв, не врятує «штучну» Україну, яка, як він бачить із Москви, «розпадається на частини».

Проїхався він і лідерами трьох країн-союзниць:

Троє убогих з Варшави, Вільнюса і Києва, які страждають від імперських амбіцій і фантомного болю, викликаного історією, що потріпала їх, зібралися у Львові. І моляться, як з’ясувалося, на танки. «Леопарди» там усілякі, модернізовані нашими ворогами Т-72, про яких я вчора говорив, ще якийсь англійський неліквід.

Також алкозалежний екс-президент рф упевнений, що метою зустрічі було бажання «західні українські області правильно прилаштувати новим (колишнім) господарям», маючи на увазі поляків, до складу держави яких Львів входив до 1939 року.

Водночас кремлівський чиновник, який упродовж останнього року добре зжився з роллю блогера-клоуна, чомусь упевнений, що Львів знову буде перейменовано на Лемберг. Хоча Лемберг — зовсім не польська назва, а німецька. По-польськи Львів — це Lwów.