Росіяни переодягаються у форму ЗСУ біля Кремінної – ЦНС не виключає провокації

https://racurs.ua/ua/n178788-rosiyany-pereodyagautsya-u-formu-zsu-bilya-kreminnoyi-cns-ne-vykluchaie-provokaciyi.html

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Російські солдати переодягаються у форму Збройних сил України біля Кремінної на Луганщині. Там помітили штурмові загони воєнних злочинців рф, переодягнених у військову форму ЗСУ й можуть готувати провокації та злочини під «чужим прапором».

Про це 12 січня повідомляє прес-служба Центру національного спротиву.

На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ Росії українського пікселя. Також росіяни можуть планувати операції під «чужим прапором» для дискредитації ЗСУ. Можливі показові акти насильства серед цивільного населення, — йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦНС, окупанти використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах, щоб відрізняти один одного від українських військових.

Нагадаємо, 10 січня ЦНС повідомляв, що окупанти планують здійснити обстріл лікарні на тимчасово окупованій Луганщині, щоб дискредитувати ЗСУ.