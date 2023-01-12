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Ракурс
Шварценеггер заговорив українською у новому кліпі Kalush Orchestra

Шварценеггер заговорив українською у новому кліпі Kalush Orchestra (ВІДЕО)

12 січ 2023, 22:50
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Гурт Kalush Orchestra опублікував кліп на пісню «Щедрий вечір», у якому з’явився Арнольд Шварценеггер. Актор також звернувся до українців, а наприкінці відеоряду навіть заговорив українською мовою.





Про це 12 січня повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Коли ми були в США в турі, зняли відео на одну з наших пісень. Чисто на лайті, навіть не думали, що вийде такий крутий кліп. Раніше на цих вулицях бігали в грі GTA — San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію «Щедрівки» та завітали до Арнольда Шварценеггера в гості, — прокоментував фронтмен гурту Олег Псюк.

Нагадаємо, переможці пісенного конкурсу Євробачення-2022 — український гурт Kalush Orchestra восени на гастролях у США познайомилися зі Шварценеггером.

Джерело: Ракурс


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