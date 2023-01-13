ЗРК С-300/400 і "Панцир" - свіжі супутникові знімки військового аеродрому в білорусі

https://racurs.ua/ua/n178798-zrk-s-300-400-i-pancyr-sviji-suputnykovi-znimky-viyskovogo-aerodromu-v-bilorusi.html

Ракурс

Військовий аналітик Конрад Музика опублікував свіжі супутникові знімки військового аеродрому в Зябровці (Гомельська область, Білорусь), зроблені супутником Airbus 7 січня 2023 року.

На це звернуло увагу видання @flagshtok.

На свіжих світлинах можна помітити дивізіон з дев’яти одиниць зенітно-ракетних комплексів С-300/400, які перебувають там тривалий час, ЗРПК «Панцир», який стоїть на насипі землі, вантажівки, а також кілька радарів, які Rochan Consulting ідентифікували як 76N6 і 64N6E.

Якщо говорити про радари, раніше @Hajun_BY визначили, що в Зябровці знаходяться висотні сповіщувачі 5Н66, встановлені на вежі 40В6, радіолокатор освітлення та наведення 92Н6Е, а також апаратний контейнер Ф52 для операторів.

Свіжі супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі Зябрівка продовжує розташовуватися база ЗС рф.