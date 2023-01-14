ЗСУ відбили ворожі атаки біля Бахмута. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n178838-zsu-vidbyly-voroji-ataky-bilya-bahmuta-ta-13-naselenyh-punktiv-genshtab.html

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Російські окупанти продовжують намагатися захопити Донеччину в межах адміністративного кордону.

Ворог наступає на Бахмутському напрямку. А на Авдіївському напрямку спостерігаються безуспішні наступальні дії росіян. Покращити тактичне положення росіяни намагаються на Куп’янському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України за 14 січня.

Командування відзначило, що в п’ятницю підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині.

Авіація ЗСУ завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вчора уразили два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, три склади боєприпасів, а також два інших важливих об'єкти противника.

Нагадаємо, 13 січня в Генштабі ЗСУ заявляли, що досі тривають бої за багатостраждальне місто Соледар Донецької області.