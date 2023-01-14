ЗСУ знищили ще понад 500 окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n178842-zsu-znyschyly-sche-ponad-500-okupantiv-ta-desyatky-odynyc-tehniky-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною 13 січня склали ще 530 солдатів та найманців.

Також українські військові знищили шість танків, шість броньованих машин, чотири артилерійські системи, одну систему ППО та 13 одиниць автомобільної техніки. Крім того, було збито російський безпілотник. Про це 14 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 січня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — 114 тис. 660 (+530) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 104 (+6) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 173 (+6) од,

артилерійських систем — 2 тис. 90 (+4) од,

РСЗВ — 437 (+0) од,

засоби ППО — 219 (+1) од,

літаків — 286 (+0) од,

гелікоптерів — 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 867 (+2),

крилаті ракети — 723 (+0),

кораблі/катери — 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 846 (+13) од,

спеціальна техніка — 186 (+2).

Нагадаємо, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв показали на відео знищення російського танку за допомогою високоточної зброї.