Зеленский ввел санкции против сотен российских знаменитостей. Фото:

https://racurs.ua/ua/n178887-zelenskyy-zaprovadyv-sankciyi-proty-soten-rosiyskyh-znamenytostey-hto-u-spysku.html

Ракурс

Санкції Ради національної безпеки та оборони проти майже 200 громадян росії запровадив президент України Володимир Зеленський.

Відповідний указ № 23/2023 глава держави підписав 15 січня. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова. Також РНБО, Служба безпеки України та Кабінет міністрів отримали доручення моніторити ефективність персональних санкцій, а Міністерство закордонних справ — поінформувати компетентні органи Євросоюзу та США. Про це повідомили в Офісі президента.

До санкційного списку потрапили діячів російської культури і медіасфери. Санкції, зокрема, запроваджено проти співачки Ірини Аллегрової, Лариси Доліної, Вікторії Дайнеко, громадянки України, телеведучої та режисера Жанни Бадоєвої, співаків Пилипа Кіркорова, Дмитра Білана, Олександра Буйнова. Також під забороною телеведучі Дана Борисова, Яна Рудковська, актори Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов та інші пропагандисти і так звані російські «воєнкори».

Також під санкції потрапила колишня українська телеведуча, яка зараз знімає пропагандистські ролики на окупованих територіях Діана Панченко.

Про всіх цих осіб запроваджується повний пакет персональних санкцій терміном на 10 років.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що ЄС прискорює роботу над новим, вже десятим пакетом санкцій проти рф. Його прагнуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого та через наближення річниці повномасштабного російського вторгення.