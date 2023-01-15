Українські військові ліквідували вже 77% зеків ПВК «Вагнер». Фото:

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Збройні сили України вже ліквідували 77% колишніх увʼязнених росіян, які воювали в Україні у складі приватної військової компанії «Вагнер».

Ця російська ПВК через спрощену «процедуру» вивела з підпорядкування в’язниць та колоній 38 тис. 244 особи для участі у війні проти України. Вже зараз загинули, дістали поранено, взято в полон чи зникли безвісти 29 тис. 543 зеки. Про це 15 січня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

«Могилізація» російських «зеків» на зараз — 77%, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗС України повідомляли, що Сили оборони за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже близько 115 тис. 290 російських солдатів, офіцерів та найманців. Лише 14 січня було ліквідовано 630 окупантів.