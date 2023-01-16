Україна домовляється з росією про створення гуманітарного коридору для важкопоранених

https://racurs.ua/ua/n178906-ukrayina-domovlyaietsya-z-rosiieu-pro-stvorennya-gumanitarnogo-korydoru-dlya-vajkoporanenyh.html

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Україна передала росії список з іменами 800 важкопоранених військових, яких вимагає повернути без жодних умов згідно з Женевською конвенцією.

Не скажу, що російська сторона вже погодилася й почала виконувати, але визнала, шо це дійсно є в Женевській конвенції, — повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець після триденних перемовин з російською омбудсманкою Москальковою.

Наразі Україна та росія за посередництва Туреччини працюють над створенням ефективного гуманітарного коридору для обмінів полоненими.

Зокрема йдеться про повернення додому важкопоранених, дітей та людей похилого віку, військових і цивільних, розповів Лубінець.

Сторони працюють над створенням гуманітарного коридору, в межах якого можна буде більш ефективно здійснювати обміни полоненими та утримуваними особами. Зокрема йдеться про повернення додому важкопоранених, людей літнього віку, дітей, військових та цивільних громадян України, — повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. — росії довелось визнати існування ст. 110 Женевської конвенції, яка зобов’язує повернути в Україну важкопоранених осіб без жодних умов.

Нагадаємо, російська сторона зірвала обмін полоненими, який мав відбутися у суботу, 14 січня, аби розхитати настрої в українському суспільстві та посіяти паніку. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.