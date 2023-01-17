Двигун ракети російського ЗРК “Панцир-С1” вимило на берег Румунії

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Ракета, частину якої виявили на узбережжі коси вздовж лиману Разелм у Румунії, була запущена із зенітного ракетного комплексу «Панцир-С1» російського виробництва. Такий висновок зробив штаб Військово-морських сил Румунії.

Румунський Генштаб припускає, що двигун російської ракети впав у воду під час нещодавніх бойових дій у північній частині Чорного моря.

Виявлений предмет не містить піротехнічних або небезпечних матеріалів і є трубою маршового двигуна від зенітної ракети типу 57Е6 «земля-повітря», запущеної зенітним ракетним комплексом типу «Панцир-С1», — йдеться в повідомленні.

У румунському флоті уточнили, що такі комплекси виробництва росії не перебувають на озброєнні збройних сил Румунії та, найімовірніше, «впав у море та був віднесений морськими течіями до румунського узбережжя».

Штаб румунських Військово-морських сил не виключає, що в найближчий період морські течії можуть принести такі компоненти в безпосередній близькості до прибережної зони Румунії або інших прибережних країн.

Разом з тим, рекомендуємо громадянам, які помітили такі елементи боєприпасів, задля власної безпеки триматися подалі від виявлених об'єктів та негайно повідомляти компетентні органи, — додали там.

Торік у липні на узбережжя Болгарії винесло фрагмент ракети від «Панцир-С1».