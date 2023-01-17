Офіс президента звільнив Олексія Арестовича. Фото:

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Олексій Арестович звільнений з посади позаштатного радника голови Офісу президента України.

На Банковій 17 січня задовольнили прохання Арестовича про відставку. Наказ про звільнення підписала керівник Апарату Офісу президента України Марія Вітушок. Про це прес-секретар президента Сергій Никифоров у коментарі «Українській правді».

Як відомо, після ракетної атаки окупантів по Дніпру, жертвами якого стали понад 40 осіб, Олексій Арестович заявив, що російська ракета впала на будинок нібито через перехоплення української ППО. Його слова одразу підхопила роспропаганда й видала їх за «офіційну позицію» України, яка «визнала свою провину» у смерті цивільних.

Через це українські військові були змушені спростовувати заяву радника Єрмака, пояснюючи, що в будинок влучила гіперзвукова крилата ракета Х-22, перехопити яку українська ППО наявними зараз засобами не в змозі.

Нагадаємо, заява радника голови ОПУ Олексія Арестовича викликала хвилю обурення в українському суспільстві і 17 січня він написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента.

Джерело: «Українська правда»