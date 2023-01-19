Володимир Зеленський не зовсім впевнений, що володимир путін ще живий. Фото: "Мілітарний"

https://racurs.ua/ua/n179020-zelenskyy-zasumnivavsya-u-tomu-scho-putin-jyvyy.html

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Президент України Володимир Зеленський не зовсім впевнений, що російський диктатор володимир путін ще живий.

Зеленський сумнівається у тому, що та особа, яка прийняла рішення про вторгнення в Україну й постійно робить цинічні й антиукраїнські заяви — це володимир путін. Про це український лідер заявив під час виступу на Українському сніданку в Давосі.

Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. Я не впевнений, що той президент росії, який іноді з’являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації, — зазначив він.

Зеленський також висловив подив, що як можна обіцяти світовим лідерам одне, а наступного дня розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Зеленський додав, що не зовсім розуміє, з ким зараз доводиться мати справу й ким проводити мирні переговори.

Ми зараз з вами спілкуємось — ви точно знаєте, хто я, а я точно знаю, хто ви. Є свідки нашого життя. І навіть якщо ми спілкуємось про різні речі, ми можемо досягти консенсусу. Мені здається, що росія має спочатку знайти «когось», а потім запропонувати «щось», — додав він.

Глава держави також наголосив, що Україна робила все, щоб звільнити свої території дипломатією. Він зазначив, що мирні переговори зовсім не означають мир.

Нагадаємо, глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що російський диктатор володимир путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з росією.