ЗСУ знищили вже понад 120 тис. окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n179088-viyskovi-vtraty-rf-v-ukrayini-perevyschyly-120-tys-osib-infografika.html

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Військові втрати російської федерації у війні з Україною перевищили вже 120 тис. солдатів, офіцерів та найманців.

Вчора, 20 січня, були ліквідовані 860 росіян. Також українські військові знищили один танк, 15 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 15 одиниць автомобільної техніки. Також було збито п’ять безпілотників. Про це 21 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 січня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 120 тис. 160 (+860) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 140 (+1) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 256 (+15) од,

артилерійських систем — 2 тис. 135 (+6) од,

РСЗВ — 443 (+1) од,

засоби ППО — 220 (+0) од,

літаків — 287 (+0) од,

гелікоптерів — 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 891 (+5),

крилаті ракети — 749 (+0),

кораблі/катери — 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 918 (+15) од,

спеціальна техніка — 193 (+3).

Нагадаємо, під час засідання «Рамштайну» в Німеччині голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що російський агресор втратив в Україні понад 100 тис. особового складу.