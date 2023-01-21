Приблизні втрати окупантів озвучив американський генерал Міллі. Фото:

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Втрати російської армії оцінило військове командування Сполучених Штатів Америки.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що агресор втратив «понад 100 тис. особового складу». Про це повідомляє «Українська правда».

Востаннє, коли я публічно говорив про втрати росіян, я сказав, що вони перевищують 100 тис. Зараз скажу, що вони значно перевищують 100 тис., — заявив він.

Міллі наголосив, що колосальних втрат зазнає не лише регулярна російська армія, але й найманці з групи «Вагнера».

Також американський генерал розповів, що завдяки мобілізації москва хотіла зібрати 300 тис. осіб, але накопичити змогла 200−250 тис. осіб. Командування рф «замінює людські втрати, але й ці втрати величезні».

Крім того, генерал наголосив, що українські Сили оборони також зазнають великих втрат в особовому складі. За словами Міллі, ця війна є дуже й дуже кривавою. Саме тому він вважає, що рано чи пізно війна в певний момент завершиться за столом переговорів, аби настало її завершення.

Нагадаємо, перехоплення розмови окупантів свідчить, що міністерство оборони росії не рахує втрати серед особового складу так званої «приватної армії путіна» ПВК «Вагнера», якою керую «повар путіна» євген пригожин.

Джерело: «Українська правда»