Кількість ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася. Фото:

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Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася станом на ранок суботи, 21 січня.

Зараз у морі їх п’ять, бо один підводний човен зайшов у пункт базування. Така ротація окупантів може свідчити або про проблеми реагування на шторм, або переспорядження. Певну картину українські військові не можуть ідентифікувати з того моменту, як росіян відстрілялися минулої ракетної атаки. Про це спікер оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк повідомила в ефірі національного телемарафону.

Загальний залп ракет суден, які зараз перебувають у Чорному морі, військові оцінюють у 36 «Калібрів». Загальне угрупування рф складається з 11 бойових кораблів. Серед них є ті кораблі, які запускають дрони-розвідники.

У командуванні вважають, що країна-агресор продовжує активну підготовку до завдання нових ударів по материковій Україні. Про це свідчить активність ворожих БПЛА на півдні.

Нагадаємо, російські загарбники востаннє завдали масованого ракетного удару по Україні 14 січня. Тоді ворог використав половину крилатих ракет «Калібр», підготовлених на той час до удару у Чорному морі. Однак українські військові наголошували, що кораблі та субмарини з рештою ракет залишилися в Чорному морі, тому ці ракети ще можуть бути використані.