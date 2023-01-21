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Російська ДРГ здійснила спробу прориву кордону на Сумщині. Фото: Генштаб ЗСУ
Російська ДРГ здійснила спробу прориву кордону на Сумщиніhttps://racurs.ua/ua/n179094-rosiyska-drg-zdiysnyla-sprobu-proryvu-kordonu-na-sumschyni.htmlРакурс
Спробу прориву державного кордону у Сумській області припинили українські військові.
Перетнути кордон спробувала російська диверсійно-розвідувальна група. Сталося це у п’ятницю, 20 січня, близько 5.00. Шестеро осіб спробували прорвати кордон з території росії й намагалися рухатися до Юнаківської громади. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Telegram.
За його словами, українські військові відкрили вогонь по ворогу й той втік.
Дякую нашим захисникам та захисницям, — додав очільник області.
Нагадаємо, російські диверсанти вже не вперше орудують у Сумській області. Бійці місцевої територіальної оборони 22 грудня вступили в бій з ворожою ДРГ, яка перетнула державний кордон. Ворог втратив щонайменше двох осіб й змушений був тікати.
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