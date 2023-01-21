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Російська ДРГ здійснила спробу прориву кордону на Сумщині. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська ДРГ здійснила спробу прориву кордону на Сумщині

21 січ 2023, 14:18
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Спробу прориву державного кордону у Сумській області припинили українські військові.





Перетнути кордон спробувала російська диверсійно-розвідувальна група. Сталося це у п’ятницю, 20 січня, близько 5.00. Шестеро осіб спробували прорвати кордон з території росії й намагалися рухатися до Юнаківської громади. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Telegram.

За його словами, українські військові відкрили вогонь по ворогу й той втік.

Дякую нашим захисникам та захисницям, — додав очільник області.

Нагадаємо, російські диверсанти вже не вперше орудують у Сумській області. Бійці місцевої територіальної оборони 22 грудня вступили в бій з ворожою ДРГ, яка перетнула державний кордон. Ворог втратив щонайменше двох осіб й змушений був тікати.

Джерело: Ракурс


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