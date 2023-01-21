Прощання із загиблими під час авіакатастрофи. Фото: Yan Dobronosov

https://racurs.ua/ua/n179095-ceremoniya-proschannya-iz-zagyblymy-pid-chas-aviakatastrofy-u-brovarah-prohodyt-u-kyievi-foto.html

Ракурс

Церемонія прощання з загиблим в авіакатастрофі у Броварах керівництвом Міністерства внутрішніх справ 21 січня пройшла у Києві.

Прощалися із загиблим міністром МВС України Денисом Монастирським та іншими посадовими особам у Національному центрі «Український дім». Світлини з церемонії у Facebook опублікував Ян Доброносов.

Також вшановували пам’ять першого заступника міністра Євгенія Єніна, державного секретаря МВС Юрія Лубковича, заступниці керівника Патронатної служби МВС Тетяни Шутяк, начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковника поліції Михайла Павлушка, старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрія Маринченка, провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколи Анацького.

На церемонію прийшли президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою. У глави держави були сльози на очах під час прощання з міністром та іншими працівниками міністерства.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та будинком розбився вертоліт ДСНС. На борту перебувало керівництво МВС. Зокрема й міністр Денис Монастирський. Всі вони летіли на Харківщину.

Загалом внаслідок авіакатастрофи загинули 14 осіб, з них — одна дитина. Постраждало внаслідок авіаційної катастрофи 25 осіб, з них — 11 дітей.