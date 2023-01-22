Захисники України відбили низку атак ворога, фото: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники протягом минулої доби вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Також ворог продовжує спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощує інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках рашисти обороняються. Про це сьогодні, 22 листопада, повідомляється у ранковому зверненні Генштабу ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах таких населених пунктів:

Новоселівське Луганської області;

Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено, — додають у Генштабі.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала:

14 ударів по районах зосередження окупантів;

три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження загарбників.