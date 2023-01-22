Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n179121-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет «Калібр», котрими рашисти періодично обстрілюють Україну. Їхній загальний залп складає близько 32 ракет.

Про це сьогодні, 22 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 34 суден, з них шість суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 26 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.