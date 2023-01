Глава російського генштабу Валерій Герасимов, призначений командувачем об'єднаного угрупування військ в Україні, ймовірно, почав з того, що спробував підвищити дисципліну.

Про це йдеться в щоденному аналітичному зведенні міноборони Великої Британії 23 січня.

З того часу, як Герасимов прийняв командування, його офіцери намагалися заборонити нестандартну військову форму, поїздки на цивільних автомобілях, використання мобільних телефонів та «нестандартні стрижки».

Йдеться про дискусію, чи можна носити на фронті бороди, яку останніми днями висвітлюють російські ЗМІ (серед інших у ній взяв участь голова Чечні Рамзан Кадиров).

