Герасимов бореться з бородами в росармії - розвідка Великої Британії

https://racurs.ua/ua/n179153-gerasymov-boretsya-z-borodamy-v-rosarmiyi-rozvidka-velykoyi-brytaniyi.html

Ракурс

Глава російського генштабу Валерій Герасимов, призначений командувачем об'єднаного угрупування військ в Україні, ймовірно, почав з того, що спробував підвищити дисципліну.

Про це йдеться в щоденному аналітичному зведенні міноборони Великої Британії 23 січня.

З того часу, як Герасимов прийняв командування, його офіцери намагалися заборонити нестандартну військову форму, поїздки на цивільних автомобілях, використання мобільних телефонів та «нестандартні стрижки».

Йдеться про дискусію, чи можна носити на фронті бороди, яку останніми днями висвітлюють російські ЗМІ (серед інших у ній взяв участь голова Чечні Рамзан Кадиров).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 January 2023



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/CSN2KpKIMu



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/6ubHQ5sXPr — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) January 23, 2023

Ці заходи, за оцінкою британської військової розвідки, були зустрінуті скептично, і найбільше глузувань було пов’язано з тим, як повинні голитися солдати. Зокрема, власник ПВК «Вагнера», воєнний злочинець євген пригожин заявив, що «війна — час активних та сміливих, а не гладковиголених зі зданими на склад телефонами».

Російські сили продовжують залишатися в глухому куті, зазнають важких втрат, і те, що генерал герасимов приділяє увагу незначним нормативним аспектам, ймовірно, підтвердить побоювання скептиків у росії щодо його здібностей змінити ситуацію на фронті, випливає зі зведення британської розвідки. Його, як і міністра оборони сергія шойгу, все частіше називають відірваним від реальності — зосередженим на презентації, а не на суті справи.