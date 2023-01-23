У Міноборони Норвегії оцінили втрати московитів та України у війні

https://racurs.ua/ua/n179155-u-minoborony-norvegiyi-ocinyly-vtraty-moskovytiv-ta-ukrayiny-u-viyni.html

Ракурс

Майже 180 тис. російських солдатів загинули або отримали поранення в ході повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це заявив командувач збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен в інтерв’ю норвезькому телеканалу TV 2.

За оцінкою норвезького генерала, втрати України у війні, «ймовірно, становлять понад 100 тис. убитих та поранених солдатів». Він наголосив, що ще приблизно 30 тис. мирних жителів України загинули.

Міноборони РФ востаннє повідомляло про свої втрати у вересні 2022 року. На той момент, казав міністр оборони рф сергій шойгу, загинуло 5 тис. 937 російських військовослужбовців. Шойгу стверджував, що Україна за час війни втратила вже половину своєї армії: 61 тис. 207 загиблих, 49 тис. 368 поранених.

У Генштабі Збройних сил України повідомили 23 січня, що за час російського вторгнення загинуло понад 121 тис. російських солдатів. У грудні 2022 року в офісі президента України говорили, що від початку вторгнення загинуло від 10 до 13 тис. українських військовослужбовців.

У січні західні ЗМІ з посиланням на джерела у військових відомствах, писали про значні втрати російських окупантів та українських сил у битві за Бахмут та Соледар.