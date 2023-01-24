Заміна Тимошенку - Зеленський призначив заступника Єрмаку

https://racurs.ua/ua/n179217-zamina-tymoshenku-zelenskyy-pryznachyv-zastupnyka-iermaku.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником глави Офісу президента.

Відповідний указ увечері 24 січня опубліковано на сайті глави держави.

До цього Кулеба очолював Київську ОВА.

Сьогодні ж президент офіційно звільнив Валентина Резніченка (Дніпропетровська ОВА), Олександра Старуха (Запорізька ОВА), Дмитра Живицького (Сумська ОВА) і Ярослава Янушевича (Херсонська ОВА).

Відзначимо, що усі ці чиновники очолювали прифронтові області. Резніченко восени 2022 року опинився у центрі скандалу з фінансуванням ремонту доріг в Дніпропетровській області.

Уранці 24 січня стало відомо, що президент України задовольнив прохання Кирила Тимошенка і звільнив чиновника з посади.

До цього Тимошенко викликав критику на свою адресу тим, що їздив американським позашляховиком, який автомобільна компанія General Motors надала для порятунку громадян із зон бойових дій і для гуманітарних місій. Чиновник виправдовував свої поїздки як офіційні.

У своєму зверненні 23 січня Зеленський раніше оголосив про кадрові перестановки.