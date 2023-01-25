Ворог з великими втратами наступає на чотирьох напрямках. Фото: Генштаб

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Наступ російських окупантів в східних областях триває — ворог зазнає величезних втрат, але не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються. Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка та Чарівне на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 25 січня.

Авіація Повітряних сил ЗСУ протягом 24 січня завдала вісім ударів по районах зосередження противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Водночас було знищено російський Су-25, три ударних російських вертольоти КА-52, три безпілотники типу «Орлан», один — типу «Мерлін» та один БПЛА типу «Ланцет».

Артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та дев’ять районів зосередження окупантів.

Упродовж доби росіяни завдали чотири ракетних та 26 авіаційних ударів. Також було здійснено понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках були обстріляні райони понад 140 населених пунктів.

Високою є загроза російських авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Нагадаємо, українські військові розповідали, що тривають жорстокі бої за місто Бахмут. Бойові дії проходять біля вулиці Незалежності, там ворога зупинили. Росіяни зайшли за завод будкераміки і зупинені біля заводу ігристих вин.