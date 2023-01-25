Понад 900 окупантів знищили ЗСУ за доб. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n179223-ponad-900-okupantiv-znyschyly-zsu-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною перевалили за 123 тис. осіб вбитими.

За 24 січня українські військові ліквідували 910 російських, солдатів, офіцерів та найманців. Були також знищені дев’ять танків, 23 бойових броньованих машини, шість артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню та 23 машини. Також було збито один літак та п’ять безпілотників. Про це 25 січня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2023 орієнтовно склали:

особового складу — близько 123 тис. 80 (+910) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 161 (+9) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 307 (+23) од,

артилерійських систем —- 2 тис. 154 (+6) од,

РСЗВ — 450 (+2) од,

засоби ППО — 220 (+0) од,

літаків — 290 (+1) од,

гелікоптерів — 281 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 902 (+5),

крилаті ракети — 749 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 967 (+23) од,

спеціальна техніка — 194 (+0).

Нагадаємо, добровольчий підрозділ «Хартія» показав на відео результат нічного полювання на окупантів біля Бахмута. Аеророзвідка виявила рух ворога та повідомила суміжні підрозділи артилерії Сил оборони України.