https://racurs.ua/ua/n179254-rosiya-pidsyluie-tysk-na-bahmutskomu-ta-vugledarskomu-napryami-minoborony-ukrayiny.html

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Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські сили «підсилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямку», тобто в районі двох населених пунктів на Донеччині.

Армія рф і підрозділи, що її підтримують, ПВК «Вагнера» намагаються взяти Бахмут вже кілька місяців і, за даними західних експертів, зазнають там значних втрат. Повідомляється і про втрати у складі Збройних сил України. Єдиним успіхом російських військових останнім часом стало взяття міста Соледар, розташованого біля Бахмуту.

Вугледар знаходиться в іншій частині Донецької області, ближче до кордону із Запорізькою областю.

Продовжуються важкі бої. Противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів, — пише Маляр у своєму Телеграм.

Про бої на околицях Вугледара у середу повідомив і офіційний представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

У Вугледарі теж зараз триває оборона. Російські окупанти намагаються штурмувати місто. Очевидно, що там зараз тяжкі бої, — сказав Ковальов в ефірі українського телебачення.

Про спроби прорвати оборону ЗСУ у Вугледарі також повідомляють у своїх телеграм-каналах російські «військові блогери».

Сьогодні в Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські підрозділи відійшли від Соледара, а також запевнили, що оборонятимуть Бахмут, доки буде можливість.