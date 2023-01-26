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ЗСУ знищили вже понад 123 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
780 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n179258-780-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 123 тис. 860 рашистів.
За минулу добу цей показник зріс на 780 осіб. Про це сьогодні, 26 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 175 танків;
- 6 тис. 334 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 169 одиниць артилерійських систем;
- 452 одиниць РСЗВ;
- 220 одиниць засобів ППО;
- 292 літаків;
- 282 гелікоптерів;
- 1 тис. 908 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 749 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 4 тис. 986 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 195 одиниць спеціальної техніки.
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