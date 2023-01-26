ЗСУ знищили піхоту рф в околицях Бахмута

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Знищення російської піхоти в околицях Бахмута здійснили військовослужбовці Збройних сил України.

Знищення ворожої піхоти в околицях Бахмута, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворог намагається здійснити прорив на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямку. Лише на Бахмутській ділянці фронту відбулося 199 обстрілів, 35 бойових зіткнень.

Як повідомив речник Сил оборони на Східному напрямку полковник Сергій Череватий, у напрямку Мар’їнки, Вугледара, Павлівки росіяни намагалися вести активні дії, провели 28 штурмів за добу, здійснили 264 обстріли. Ворог втратив убитими 600−700 осіб, тобто майже батальйон. Щоб просуватися далі, зокрема на Слов’янськ, Краматорськ, Покровськ, росіянам важливо прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута, Вугледара.