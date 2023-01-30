рф може завдати точкових ракетних ударів по Україні. Фото:

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Точкові ракетні удари російських загарбників по території України не виключають військові.

Окупанти почали тероризувати невеликими повітряними атаками та передумовами до них. Це все є психологічним виснаженням і тиском на українське цивільне населення. Про це 30 січня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного інформаційного телемарафону.

За її словами, станом на сьогодні росіяни утримують у Чорному морі 11 кораблів. Серед них є три ракетоносії, які можуть запустити два десятки крилатих ракет «Калібр».

Це говорить про те, що вони продовжують тримати тиск на населення і абсолютно не виключаються точкові ракетні удари, — зазначила Гуменюк.

При цьому речник висловила упевненість, що зараз ворогу більш за все не вдасться застосувати дрони-камікадзе. Причиною всьому є штормова погода.

Однак вона закликала не розслаблятися, бо трапляється, що вночі поривчастий вітер вщухає й тоді росіяни застосовують «Шахеди».

Нагадаємо, 14 січня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні, але з того часу ракетоносії з «Калібрами» все ще перебувають в акваторії «Чорного моря» й будь-якої миті готові випустити ракети.