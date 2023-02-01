Британська розвідка розкрила причину регулярних обстрілв Херсона

https://racurs.ua/ua/n179457-brytanska-rozvidka-rozkryla-prychynu-regulyarnyh-rosiyskyh-obstriliv-hersona.html

Ракурс

Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точне обґрунтування росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле, пишуть у звіті розвідки Міноборони Великої Британії 1 лютого.

Російські командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро.

Останніми днями один із найінтенсивніших обстрілів у конфлікті, ймовірно, стався вздовж річки Дніпро на півдні України. Це включало продовження російськими артилерійськими обстрілами міста Херсон зі сходу річки, — написали у Міноборони Великої Британії.

29 січня місцева влада повідомила про ще трьох загиблих мирних жителів у Херсоні, а два іноземних судна, які стояли на річці, отримали пошкодження, що спричинило розлив нафти.