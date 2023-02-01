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Британська розвідка розкрила причину регулярних обстрілв Херсона
Британська розвідка розкрила причину регулярних російських обстрілів Херсонаhttps://racurs.ua/ua/n179457-brytanska-rozvidka-rozkryla-prychynu-regulyarnyh-rosiyskyh-obstriliv-hersona.htmlРакурс
Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точне обґрунтування росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле, пишуть у звіті розвідки Міноборони Великої Британії 1 лютого.
Російські командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро.
Останніми днями один із найінтенсивніших обстрілів у конфлікті, ймовірно, стався вздовж річки Дніпро на півдні України. Це включало продовження російськими артилерійськими обстрілами міста Херсон зі сходу річки, — написали у Міноборони Великої Британії.
29 січня місцева влада повідомила про ще трьох загиблих мирних жителів у Херсоні, а два іноземних судна, які стояли на річці, отримали пошкодження, що спричинило розлив нафти.
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