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Ракурс
Британська розвідка розкрила причину регулярних обстрілв Херсона

Британська розвідка розкрила причину регулярних російських обстрілів Херсона

1 лют 2023, 09:42
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Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точне обґрунтування росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле, пишуть у звіті розвідки Міноборони Великої Британії 1 лютого.





Російські командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро.

Останніми днями один із найінтенсивніших обстрілів у конфлікті, ймовірно, стався вздовж річки Дніпро на півдні України. Це включало продовження російськими артилерійськими обстрілами міста Херсон зі сходу річки, — написали у Міноборони Великої Британії.

29 січня місцева влада повідомила про ще трьох загиблих мирних жителів у Херсоні, а два іноземних судна, які стояли на річці, отримали пошкодження, що спричинило розлив нафти.

Джерело: Ракурс


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