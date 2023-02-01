Міністр закордонних справ Литви закликав країни ЄС вислати послів росії

https://racurs.ua/ua/n179458-ministr-zakordonnyh-sprav-lytvy-zaklykav-krayiny-ies-vyslaty-posliv-rosiyi.html

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Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що членам Європейського Союзу не потрібно мати послів росії у своїх країнах.

У більшості випадків це вже не дипломатична, а пропагандистська установа, яка приховує воєнні злочини та загалом пропагує геноцид, — сказав голова литовського МЗС виданню Delfi.

Ландсбергіс 31 січня заявив, що вважає безглуздим перебування послів росії у країнах Євросоюзу, тому не має сенсу мати посла, російського посла в будь-якій європейській столиці.

Міністр нагадав, що Литва вислала російського посла ще навесні 2022 року у відповідь на вбивства мирних жителів у Бучі, а в січні про висилку російських послів оголосили Естонія та Латвія.

Я не виключаю, що ще більше країн, побачивши, що відбувається в Україні, зможуть переконатися, що це правильний шлях, — сказав Ландсбергіс.

При цьому він наголосив, що на цю тему існують різні точки зору, повідомляє литовське видання VZ.

Наприкінці січня росія оголосила про зниження рівня дипломатичних відносин з Естонією, зажадавши від посла країни залишити Москву. МЗС рф заявило, що Таллінн «поставив у ранг державної політики тотальну русофобію та культивування ворожості щодо нашої країни». МЗС Естонії у відповідь повідомило про висилку російського посла.

Через кілька годин після заяви російського МЗС Латвія оголосила, що аналогічним чином знижує рівень дипломатичних відносин з росією — «на знак солідарності з Естонією» і «у зв’язку з жорстокою агресією росії проти України, що триває". Москва та Рига також оголосили про взаємне висилання послів.