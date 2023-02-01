Кабінет міністрів України звільнив низку топ-посадовців. Фото:

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Уряд звільнив з посади виконувача обов’язків очільника Державної митної служби Вячеслава Демченка.

Також посади позбувся перший заступник голови Митної служби Олександра Шуцького. А стосовно заступника голови ДМС Руслана Черкаського уряд порушив дисциплінарне провадження. На цей час його відсторонили від займаної посади. Про це голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив у Telegram.

Повідомляється й про звільнення виконуючої обов’язків голови Державної податкової служби Тетяни Кірієнко. Були також звільнені Юрій Сотник з посади першого заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України та Андрій Лордкіпанідзе з посади заступника голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

ЗМІ повідомляють, що уряд призначив заступника голови Держмитслужби Сергія Звягінцева головою ДМС, а керуватиме Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко, яка раніше була заступницею голови Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, Очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давід Арахамія 1 лютого анонсував звільнення всього керівного складу Держмитслужби України.