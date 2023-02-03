Авто з колаборантом підірвали в окупованому Енергодарі. Фото: УП

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Ракурс

Окуповане місто Енергодар у Запорізькій області вранці 3 лютого струсонув вибух.

Вибухнув автомобіль, усередині якого знаходилася людина, яка загинула. Вибух був настільки сильним, що у будинках повилітали вікна. Також було знищене ще одне авто, яке стояло поряд. Про це гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов повідомив у Telegram.

Тим часом міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону заявив, що ліквідація ворогів на окупованих територіях триває щодня.

Наприклад, сьогодні в окупованій частині Запорізької області, а саме в Енергодарі о 07:30 було знищену автівку, а може й не лише автівку одного з колаборантів, гауляйтерів. Наразі ці деталі уточнюються, трохи пізніше ми про них обов’язково повідомимо, — заявив він.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram, що соцмережі пишуть про підірвану машину колаборанта Євгена Кузьміна, який працював на окупаційну поліцію. З високою долею ймовірності, він і перебував за кермом у момент вибуху.

Нагадаємо, у грудні 2022 року у тимчасово окупованому Скадовську підірвали авто екс-депутата-колаборанта Віталія Булюка, якого називали «першим віце-губернатором Херсонської області».