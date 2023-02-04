Запуск зонда-розвідника Китаю над США Держдеп назвав порушенням суверенітету

https://racurs.ua/ua/n179565-zapusk-zonda-rozvidnyka-kytau-nad-ssha-derjdep-nazvav-porushennyam-suverenitetu.html

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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив керівнику канцелярії Центральної комісії з закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Ї, що поява китайського спостережного зонда в американському повітряному просторі є порушенням суверенітету США. Напередодні китайську повітряну кулю спостереження помітили на великій висоті над ядерними об'єктами у штаті Монтана.

Пентагон вважає, що ці китайські апарати є розвідувальними. Пекін навпаки заявляє, що зонди є науковими, які використовуються «переважно для метеорологічних цілей». Попри заяву МЗС Китаю Блінкен вже скасував запланований візит до Китаю, який мав відбутися 5 лютого.

Про це йдеться в заяві спікера зовнішньополітичного відомства США Неда Прайса.

Державний секретар Ентоні Блінкен … провів телефонну розмову з керівником канцелярії Центральної комісії з закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Ї, щоб повідомити про рішення скасувати свою поїздку до Китайської Народної Республіки через виявлену в повітряному просторі США китайську повітряну кулю, з якої здійснювалось приховане спостереження за об'єктами на американській території, — йдеться у заяві.

Зі слів Прайса, держсекретар назвав появу спостережного зонда над Штатами «безвідповідальним актом і явним порушенням суверенітету США та міжнародного права, яке підірвало мету поїздки».

Нагадаємо, Центральна комісія з закордонних справ ЦК Компартії Китаю є головним органом, який формує напрями зовнішньої політики КНР і ухвалює ключові рішення у цій сфері. Керівник канцелярії (офісу) цієї комісії має вищий статус, ніж міністр закордонних справ, і є міжнародним радником китайського лідера.