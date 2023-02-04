Турецькі компанії поставили необхідні армії рф товари на мільйони доларів - WSJ

https://racurs.ua/ua/n179584-turecki-kompaniyi-postavyly-neobhidni-armiyi-rf-tovary-na-milyony-dolariv-wsj.html

Ракурс

Турецькі компанії, попри запроваджені Заходом санкції, продовжують експортувати до росії електроніку, запчастини та інші товари, необхідні для збройних сил рф.

За даними The Wall Street Journal, у 2022 році щонайменше 13 турецьких компаній експортували до росії товарів більш ніж на 18 млн дол. Щонайменше у трьох випадках йдеться про постачання товарів американського виробництва.

Покупцями цих товарів, пише WSJ, виступали десять російських компаній, які перебувають під санкціями США за свою причетність до повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, серед компаній, які отримували постачання з Туреччини, газета згадує дочірнє підприємство російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння», яке виробляє зброю для російського флоту, та компанія «Промтехнологія», що займається виробництвом вогнепальної зброї.

Крім цього, з березня до жовтня турецькі фірми в обхід санкцій відправили до росії ліфти, електрогенератори та інші товари американського виробництва ще на 15 млн дол., стверджує видання.

Російська та турецька влада ситуацію поки ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні країни Заходу запровадили низку обмежень щодо росії, зокрема заборонили постачати в країну компоненти та технології, які можуть бути використані під час виробництва зброї. Деякі санкції запровадили ще раніше — після анексії Криму.

Проте у серпні 2022 року експерти британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень вивчили трофейні зразки 27 видів сучасної російської зброї, включаючи крилаті ракети, системи зв’язку та комплекси радіоелектронної боротьби, які російська армія використовувала в Україні.

У вивчених зразках фахівці виявили не менше 450 видів імпортних деталей виробництва США, країн Європи та Східної Азії. На підставі цього експерти зробили висновок, що росії продовжує в обхід санкцій закуповувати необхідне для своєї армії.