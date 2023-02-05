Міноборони перезапустить антикорупційний підрозділ, який «не впорався»

У Міноборони планують «перезапустити» антикорупційний підрозділ, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n179619-minoborony-perezapustyt-antykorupciynyy-pidrozdil-yakyy-ne-vporavsya.html

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Керівництво Міноборони має намір «перезавантажити» антикорупційне управління міністерства, оскільки воно «не впоралося» із покладеними завданнями.

Про це сьогодні, 5 лютого, під час брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє видання LIGA.net.

На жаль, я змушений це констатувати, це управління не впоралося із завданнями, які покладені на нього відповідно до законодавства, — наголосив він.

За словами Резнікова, ситуація в управлінні незадовільна настільки, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) передало йому припис провести службову перевірку щодо співробітників цього управління. Він зазначив, що міністерство таку перевірку провело.

Міністр також повідомив, що зустрічався з представниками антикорупційних громадських організацій, в ході якої:

домовився з ними про взаємодію для виявлення випадків корупції в Міноборони;

просив їх запропонувати «кандидатури людей, які готові прийти на роботу до цього антикорупційного управління».

Джерело: LIGA.net